В США допустили взаимодействие с Россией при смене ее курса

Фото: depositphotos/Ruletkka
Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о предполагаемом содержании разговора президентов Владимира Путина и Джо Байдена на саммите в Женеве. Об этом сообщает портал Axios.
По словам Блинкена, встреча состоится, несмотря на агрессию и хакерские атаки.
"Это необходимо для того, чтобы прямо и четко сказать ему [Путину], чего он может ожидать от Соединенных Штатов, если агрессивные, безрассудные действия в отношении нас продолжатся", – подчеркнул госсекретарь.
Энтони Блинкен добавил, что США готовы к взаимодействию с Российской Федерацией, если страна выберет иной курс, отличный от безрассудных и агрессивных действий.
"Это [встреча на высшем уровне] будет испытанием данного предложения [о более стабильных отношениях между двумя государствами]. Я не могу сказать, насколько оптимистично я настроен в отношении результатов этого испытания, но его важно провести", – добавил Блинкен.
Встреча Владимира Путина и Джо Байдена запланирована на 16 июня. Главы государств обсудят развитие двусторонних отношений, стратегическую стабильность, а также актуальные вопросы международной повестки дня.
По предварительной информации, на время проведения женевского саммита, в рамках которого состоится встреча двух лидеров, может быть закрыто воздушное пространство над городом. Данная мера прорабатывается.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: