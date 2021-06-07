В США допустили взаимодействие с Россией при смене ее курса

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Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о предполагаемом содержании разговора президентов Владимира Путина и Джо Байдена на саммите в Женеве. Об этом сообщает портал Axios.

По словам Блинкена, встреча состоится, несмотря на агрессию и хакерские атаки.

"Это необходимо для того, чтобы прямо и четко сказать ему [Путину], чего он может ожидать от Соединенных Штатов, если агрессивные, безрассудные действия в отношении нас продолжатся", – подчеркнул госсекретарь.

Энтони Блинкен добавил, что США готовы к взаимодействию с Российской Федерацией, если страна выберет иной курс, отличный от безрассудных и агрессивных действий.

"Это [встреча на высшем уровне] будет испытанием данного предложения [о более стабильных отношениях между двумя государствами]. Я не могу сказать, насколько оптимистично я настроен в отношении результатов этого испытания, но его важно провести", – добавил Блинкен.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена запланирована на 16 июня. Главы государств обсудят развитие двусторонних отношений, стратегическую стабильность, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

По предварительной информации, на время проведения женевского саммита, в рамках которого состоится встреча двух лидеров, может быть закрыто воздушное пространство над городом. Данная мера прорабатывается.