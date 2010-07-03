В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военных

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В самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о попытке украинского военизированного формирования "Азов" прорваться на горловском направлении, сообщает ТАСС.

По словам начальника пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниила Безсонова, в атаке участвовали до 30 человек. Группу своевременно обнаружили наблюдатели, и "противник был вынужден позорно бежать".

Безсонов отметил, что часть атаковавших "подорвалась на минных полях". В результате двое украинских военнослужащих погибли, еще девять получили ранения.

"Покидая в спешке место боестолкновения, боевики бросили на поле боя двух своих товарищей", – заявил Безсонов.

Конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть и объявили о создании ДНР и ЛНР – двух самопровозглашенных республик.

Ранее на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Владимир Зеленский заявил о готовности вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения. Однако сначала Украине нужно стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.