В Совфеде выступили против расширения "нормандского формата"

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов считает, что необоснованный рост числа участников "нормандского формата" приведет к параличу переговорного процесса, передает РИА Новости.

Он назвал такое предложение сомнительным и считает, что в нем содержится элемент скрытого недоверия к Франции и Германии, которые пять лет являются участниками нормандского процесса.

Сенатор думает, что заявление о необходимости расширения "нормандского формата" нужно расценивать как "попытку уйти от содержательных проблем в сторону формальных". По его мнению, "произвольное" расширение круга участников приведет к полному параличу процесса из-за решения формальных вопросов.

Ранее газета "Известия" сообщила, что Киев обратился к Парижу и Берлину с просьбой организовать встречу "нормандской четверки". Это произошло на фоне сделанного ранее заявления партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" о том, что политсила будет добиваться включения США и Великобритании в "нормандский формат" переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.

29 мая Эммануэль Макрон заявил, что готов созвать встречу в "нормандском формате", как только для этого сложатся политические условия. Макрон добавил, что планирует разговор с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Москва не против саммита в "нормандском формате". Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер не исключил, что встреча в "нормандском формате" может состояться в июле.