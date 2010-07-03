Макрон назвал условие созыва встречи в "нормандском формате"

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов созвать встречу в "нормандском формате", как только для этого сложатся политические условия, передает РИА Новости.

Макрон добавил, что планирует разговор с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. Французский лидер также не исключил визита в Киев.

В Кремле заявили, что ясности по возможности встречи пока нет. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Москва не против саммита в "нормандском формате", но не является сторонником встречи ради встречи.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер не исключил, что встреча в "нормандском формате" может состояться в июле.

Ранее сообщалось, что Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

В разговоре политики затронули "внутриукраинский кризис" и выразили общее мнение о безальтернативности Минских соглашений как основы мирного урегулирования.