В Совфеде оценили обращение Зеленского к России

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского к России о происходящем в Донбассе.
По словам Цекова, Зеленский обратился не по адресу, потому что Россия – не сторона конфликта.
"Он должен обращаться не к тем, кто противостоит украинским вооруженным силам в Донбассе… он должен обращаться к командующим Вооруженными силами Украины", – сказал Цеков в беседе с RT.
Он отметил, что украинское руководство может за несколько дней прекратить военные действия в Донбассе.
Президент Украины ранее заявил, обращаясь к России, что обострение конфликта в Донбассе является не лучшим фоном для возобновления переговоров.
4 июня Зеленский на встрече с генсеком Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил, что Украина готова вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала стране нужно стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.