В Совфеде оценили обращение Зеленского к России

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Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского к России о происходящем в Донбассе.

По словам Цекова, Зеленский обратился не по адресу, потому что Россия – не сторона конфликта.

"Он должен обращаться не к тем, кто противостоит украинским вооруженным силам в Донбассе… он должен обращаться к командующим Вооруженными силами Украины", – сказал Цеков в беседе с RT.

Он отметил, что украинское руководство может за несколько дней прекратить военные действия в Донбассе.

Президент Украины ранее заявил, обращаясь к России, что обострение конфликта в Донбассе является не лучшим фоном для возобновления переговоров.

4 июня Зеленский на встрече с генсеком Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил, что Украина готова вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала стране нужно стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.