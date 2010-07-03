Зеленский заявил о готовности вести переговоры с Россией

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Владимир Зеленский на встрече с генсеком Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил, что Украина готова вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала стране нужно стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.

"Мы готовы вести переговоры с РФ, готовы выполнять минские договоренности. Тем не менее, прежде мы должны быть способными защищать себя, стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле", – цитирует украинского лидера РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Зеленский намерен обсудить с чиновниками Евросоюза и НАТО стратегию "возвращения" Крыма.

1 июня Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского посетить Вашингтон с официальным визитом. Президент Украины поблагодарил американского лидера за приглашение и за "последовательную поддержку территориальной целостности Украины".