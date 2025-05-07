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Заявление спецпосланника президента США Кита Келлога о том, что Владимир Путин якобы препятствует перемирию на Украине, вызывает удивление. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Текст ее комментария опубликован на сайте дипломатического ведомства.

Дипломат подчеркнула, что Россия никогда не выступала против прекращения огня. По ее словам, Москва дважды шла на перемирие. В марте текущего года РФ поддержала инициативу президента США Дональда Трампа о 30-дневном моратории на удары по энергобъектам, после чего в апреле объявила пасхальное перемирие.

"К сожалению, и то, и другое Киев саботировал. ВСУ нарушали мораторий 136 раз, а прекращение огня на Пасху – почти 5 тысяч раз, что говорит либо о недоговороспособности киевского режима, либо о том, что он не контролирует собственных военных", – говорится в сообщении.

Захарова подчеркнула, что установление режима прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения требуют большой работы, которая в том числе предполагает обеспечение контроля за соблюдением перемирия. Также, по словам дипломата, важно не допустить того, чтобы период перемирия использовался ВСУ для повышения боевого потенциала.

"Таким образом, единственным препятствием к перемирию является Киев, который нарушает договоренности и не желает серьезно обсуждать условия долгосрочного прекращения огня", – заключила Захарова.

Ранее Захарова заявила, что слова президента Украины Владимира Зеленского об отказе от майского перемирия представляют собой угрозу террориста международного масштаба. Дипломат также подчеркнула, что украинский лидер является "трусливым предателем", который отказался от собственного деда-фронтовика и своего народа.

