Трамп: украинское урегулирование дошло до точки принятия решений

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что мирное урегулирование украинского конфликта дошло до точки принятия решений. Об этом глава Белого дома заявил в ходе церемонии приведения к присяге нового посла США в Китае, передает РИА Новости.

"Мы достигаем точки, когда предстоит принять какие-то решения. Это меня не радует", – заявил американский лидер.

При этом Трамп не стал объяснять, что подразумевает под данными решениями.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США пытаются сконцентрироваться на долгосрочном урегулировании на Украине вместо кратковременного прекращения огня.

Кроме того, Вэнс не согласился с мнением, что РФ не заинтересована в мире. По его словам, Москва действительно выдвигает определенный набор требований и уступок, но она "просит слишком многого". Тем не менее вице-президент США считает это естественным процессом переговоров.

