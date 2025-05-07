РИА Новости: самолет Вучича вылетел из Баку в Москву

Фото: ТАСС/ABACA/Lafargue Raphael

Самолет президента Сербии Александра Вучича вылетел из Баку в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в бакинском аэропорту.

"На данный момент информации о причинах посадки нет", – сказал собеседник агентства.

СМИ ранее сообщили, что самолет сербского лидера совершил вынужденную посадку в Баку и ожидает вылета в Москву. При этом другой источник в беседе с ТАСС уточнил, что посадка была запланирована для дозаправки самолета.

По данным журналистов, Вучич вылетел в Россию для участия в праздновании Дня Победы 7 мая. Владимир Путин проведет встречу с сербским коллегой 9 мая. Планируется обсудить двусторонние отношения и положение дел на Балканах.

До этого власти Литвы и Латвии закрыли свое воздушное пространство для того, чтобы помешать Вучичу посетить Москву для участия в праздновании 80-летия Победы. Такое решение было принято по причине якобы "политической чувствительности цели полета".