Политолог прокомментировал неявку Порошенко на допрос в Генпрокуратуру

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Действующему президенту Украины Петру Порошенко ничего не грозит по делу о Евромайдане даже после истечения срока его президентских полномочий, заявил политолог, экс-президент регионального института политических коммуникаций Иван Мезюхо, передает "НСН".

Политолог отметил, что Порошенко не будет нести ответственность за госпереворот на Украине в 2014 году.

"Полагаю, что у Порошенко есть некие гарантии от западных кураторов по его личной безопасности. Если бы их не было, Петр Алексеевич, скорее всего, оспаривал бы результаты второго тура голосования и во время президентских выборов пошел бы на военную авантюру в Донбассе или предпринял очередную попытку спровоцировать Россию в акватории Черного моря, в Керченском проливе", – заявил Мезюхо.

Эксперт выразил мнение, что разменной монетой по этому делу окружение действующего президента Украины.

Ранее во вторник начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что Порошенко не явился на допрос.

Действующий глава государства проходит свидетелем по делу о гибели людей на Евромайдане. По утверждению Горбатюка, Порошенко не сообщал о причинах неявки и не связывался со следователем.

Порошенко ранее заявлял, что лично выносил тела погибших и помогал раненым во время Евромайдана. Опубликовавшие запись слов президента уверены, что он приукрашивает свою роль и пытается "переписать историю".