В США объяснили введение торговых пошлин против необитаемых островов

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Вашингтон ввел пошлины в отношении необитаемых островов, чтобы исключить любые возможности для обхода новой тарифной политики Соединенных Штатов. Об этом заявил министр торговли США Говард Латник в интервью телеканалу CBS.

Министр пояснил, что острова Херд и Макдональд были добавлены в список территорий, подпадающих под введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины для того, чтобы другие страны не могли проводить поставки через этот регион и избегать оплату тарифов.

"Президенту это надоело, и он хочет исправить ситуацию. Он сказал, что не может допустить, чтобы какая-либо часть мира стала нелепой лазейкой для Китая или других стран", – подчеркнул Латник.

Кроме того, ранее в Белом доме заявили, что острова были включены в список потому, что они являются территорией Австралии, против которой также были введены пошлины.

Соединенные Штаты 2 марта ввели пошлины в отношении 30 заморских территорий разных стран. Среди них оказались острова Херд и Макдональд, где обитают только пингвины. При этом, согласно данным таможенной службы США, в 2024 году страна импортировала с этих островов товаров на сумму 13,6 тысячи долларов.

Трамп впоследствии уточнял, что Америку ожидают трудные времена из-за "экономической революции", но обещал, что конечный результат будет "историческим".