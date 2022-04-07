Российские СМИ предупредили об ответственности за размещение заведомо ложной информации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Законопроект о зеркальном ответе на дискриминацию российских журналистов за рубежом предусматривает введение ответственности для российских СМИ за воспроизведение именно заведомо ложной информации о ВС РФ и других государственных органах, заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Об этом сообщает РИА Новости.

"Там идет речь о заведомо ложной информации. Когда ложная информация выдается как правдивая. То есть когда редакция знает, что она ложная, но выдает ее за правдивую", – пояснил депутат.

7 апреля группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о зеркальном ответе на действия стран, дискриминирующих российские СМИ за рубежом. Авторы проекта во главе с председателем комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василием Пискаревым предложили наделить генпрокурора РФ правом отзывать регистрацию иностранных СМИ.

О создании законопроекта стало известно накануне. Пискарев напомнил, что в странах Прибалтики развернули кампанию по запугиванию и преследованию российских журналистов, а в Германии не допустили вещание телеканала RT на немецком языке, несмотря на соблюдение законодательства.

