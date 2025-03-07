ВС Украины заявили о первом применении переданных Францией истребителей Mirage

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Воздушные силы (ВС) Украины впервые применили переданные Францией боевые самолеты Mirage 2000. Об этом сообщается в телеграм-канале ВС республики.

Утверждается, что французские истребители впервые приняли участие в отражении атаки. Эти самолеты прибыли на Украину месяц назад.

В начале февраля министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что истребители Mirage 2000 с пилотами ВСУ были доставлены на Украину. Как отметил глава Минобороны, самолетами управляли украинские пилоты, прошедшие подготовку во Франции.

В "Ростехе" предупреждали об уничтожении истребителей Mirage 2000 при попытке их использования ВСУ. В госкорпорации уточнили, что Mirage 2000, как и F-16, может использоваться украинскими военными только в глубоком тылу, чтобы "гоняться за российскими крылатыми ракетами" и дальними БПЛА, успешно поражающими цели ВСУ.