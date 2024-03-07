Совбез ООН проведет заседание по Украине 8 марта

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Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине в пятницу, 8 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу всемирной организации.

Уточняется, что встреча запланирована на 23:00 по московскому времени. В качестве темы заявлено "поддержание мира и безопасности".

По информации дипломатического источника агентства, встреча была назначена по запросу украинской стороны при поддержке западных стран.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ожидает от секретариата ООН призыва к западным странам прекратить поставки вооружения Украине, из которого ВСУ обстреливают мирных жителей.

До этого постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что не будет слушать выступления представителей Европы на заседании Совета Безопасности по Украине. Он отметил, что представители ЕС могут упражняться в своем красноречии друг перед другом, засоряя эфир "лицемерными презентациями".

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