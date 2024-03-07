Зеленский подписал указ о демобилизации срочников до мая 2024 года

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации срочников, по которому их предполагается отправить в запас в апреле-мае 2024 года. Соответствующий документ размещен на сайте президента, пишет ТАСС.

Закон должен коснуться тех солдат-срочников, которые находились на службе на момент февраля 2022 года. Подчеркивается, что проведение демобилизации поручено министерству развития общин, территорий и инфраструктуры.

С таким предложением Зеленский выступил еще в конце ноября 2023 года. Тогда военное командование согласилось с предложением украинского лидера.

В конце декабря прошлого года глава Минобороны страны Рустем Умеров рассказывал, что власти планируют только отдых или частичное увольнение для военных, однако речи о демобилизации не шло.

С весны 2022 года на Украине не осуществляют призыв на срочную службу. Однако с того же дня в стране откладывалась и демобилизация уже призванных солдат.