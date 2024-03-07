Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Новое контрнаступление Вооруженных сил Украины ожидает плачевная участь предыдущего подобного наступления. Таким мнением поделился депутат Госдумы от Крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

"Планируемое очередное контрнаступление ВСУ обречено на провал. Их контрнаступление ждет такая же плачевная участь, как и предыдущее", – цитирует его РИА Новости.

Ранее командующий украинскими сухопутными войсками Александр Павлюк сообщил, что ВСУ планируют создать ударную группировку и перейти к контрударным действиям в 2024 году.

На это депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет указал, что новое контрнаступление украинской армии будет для Киева сродни суициду. Он отметил, что жизнь украинцев ничему не учит.

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