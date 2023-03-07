Эксперт оценил возможных кандидатов на пост генсека НАТО

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может принять участие в борьбе за пост генерального секретаря НАТО, писали СМИ. Директор Центра европейской информации Николай Топорнин в интервью радио Sputnik оценил такую информацию.

По его словам, кандидатов на данную должность много, однако в Североатлантическом альянсе хотят сохранить на этом посту нынешнего генсека Йенса Столтенберга.

"Могу сказать, что и Борис Джонсон говорил о том, что готов возглавить НАТО, и некоторые другие отставные европейские политики тоже заикались об этом. Или, например, премьер Эстонии Кала Каллас тоже комментировала возможное предложение возглавить НАТО. То есть кандидатов на самом деле достаточно много", – подчеркнул эксперт.

По мнению Топорнина, Запад рассматривает вопрос о продлении полномочий Столтенберга. Собеседник радио уверен, что нынешний руководитель Альянса сохранит свой пост, поскольку США, Великобритания, Германия и Франция не считают правильным в текущее время менять генсека.

"Сам Столтенберг сказал, что у него есть определенные проекты и планы, которые требуют дальнейшей реализации. Поэтому в первую очередь все зависит от ситуации со Столтенбергом", – заключил он.

Ранее бывший постпред США при ООН Никки Хейли сообщила о выдвижении собственной кандидатуры на выборы президента страны в 2024 году. Она является членом Республиканской партии. Функции постпреда США при ООН Хейли выполняла в течение почти двух лет.

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