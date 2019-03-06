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07 марта, 19:49

МИД Франции оштрафовали на 450 тыс. евро за сексизм

политика общество

07 марта, 19:49

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Фото: ТАСС/ZUMA/Panoramiс

МИД Франции оштрафовали на 450 тысяч евро за недостаточное количество женщин на руководящих постах ведомства. Об этом пишет газета Le Monde в четверг, 7 марта.

В 2012 году во Франции был принят закон о паритетном представительстве полов. Согласно документу, на руководящих постах должно быть не менее 40% женщин.

По данным издания, в 2017 году этот показатель во французском внешнеполитическом ведомстве составлял всего 29%. Штраф составил 450 тысяч евро – по 90 тысяч за каждое из пяти недостающих до квоты мест.

МИД обеспокоился данной ситуацией и уже в 2018 году улучшил показатели. Так, 39% руководящих мест занимали женщины.

При этом, отмечает издание, дипведомство является далеко не самым злостным нарушителем закона о паритетном представительстве полов. Например, министерству экономики и финансов пришлось заплатить 1,7 миллиона евро штрафа.

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