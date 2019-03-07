Женственность или жертвенность: возможно ли гендерное равенство в современном обществе

Накануне 8 Марта активизировались не только владельцы цветочных, ювелирных и кондитерских магазинов. Пользуясь праздником, правозащитники стараются привлечь внимание общественности к вопросам феминизма, сексизма и гендерных стереотипов. Читайте о том, в чем проявляется женская дискриминация, почему известные бренды критикуют за сексистскую рекламу и кто считает красную помаду прямым призывом к насилию.

Фото: ТАСС/Петр Ковалев



Дискриминация: реальность или выдумка?

С чем только не связывают женскую дискриминацию современные феминистки. Это и низкие зарплаты, и невозможность построить карьеру, а также стереотипы по поводу женского поведения в обществе и в целом то, как обстоит дело с гражданскими, политическими и экономическими правами. "Женщина тоже человек", – громогласно скандируют они.

И действительно, в России на сегодняшний день 456 профессий официально запрещены для женщин. Большинство из них связаны с электротехникой, сваркой, а также касаются перерабатывающей промышленности и заготовки леса. Список профессий был составлен с учетом их негативного влияния на женское здоровье и в первую очередь на репродуктивную функцию. Также учитывался высокий уровень опасности выполняемых работ и требования большой физической силы, выносливости и концентрации.

Феминистки в ответ на запреты заявляют о том, что "вредная" профессия – это в первую очередь низкооплачиваемая профессия. С этим согласны и противники сексизма, указывая на несправедливую разницу в зарплатах мужчин и женщин. Действительно, по заявлению вице-премьера Ольги Голодец, зарплата российских женщин на сегодняшний день на треть меньше, чем у мужчин.

Хотя есть и обратные примеры. Недавно всех удивила компания Google, где обнаружили обратный сексизм. Проверка была проведена после жалоб сотрудниц на то, что их нанимают на более низкие должности и назначают меньшую зарплату при одинаковом уровне подготовки и опыте работы. По итогам внутреннего расследования Google выяснила, что ее сотрудники-женщины получают даже более высокую зарплату, чем мужчины на тех же должностях.

Сексизм в рекламных роликах

В последнее время темы гендерных стереотипов начали активно эксплуатировать известные мировые бренды. Недавно компания Reebok запустила скандальную феминистскую рекламу с хэштегом "ни в какие рамки", целью которой стало развеивание мифа о том, что есть только мужские или женские занятия. Еще одна кампания Be more human, посвященная сильным женщинам, на одном из плакатов рекламной марки поместила фразу: "Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо".

После выхода рекламы на бренд обрушился шквал критики, многие призвали отказаться от покупки спортивных товаров Reebok. Кто-то отметил, что в Америке кампания проходит под не менее вызывающим слоганом "Никогда не извиняйся за то, что ты сильная". После негативной реакции пользователей в Сети, Reebok удалил фотографии, а между специалистом по маркетингу Александром Голофастом и руководством компании возникли споры.

С подобной реакцией в Сети столкнулась и компания Gillette, только в этот раз речь шла о якобы мужских гендерных стереотипах. Компания выпустила неоднозначную рекламу со слоганом "Лучший мужчина, который может быть". В видеоролике один из мужчин останавливает человека, который собирается преследовать девушку на улице, и говорит, что такое поведение не лучшее. Другой разнимает дерущихся мальчиков, а третий вступается за девушек, с которыми настойчиво пытаются познакомиться парни.

"Прямо и сейчас": почему женщины до сих пор борются за свои права

Увидев рекламу, пользователи Сети стали призывать бойкотировать известный бренд, посчитав кампанию мужененавистнической, унизительной и навязывающей негативные стереотипы о мужчинах. Также многие посчитали, что реклама заявляет, что большинство мужчин склонны к насилию и домогательствам. Уже в первые дни реклама получила несколько сотен тысяч дизлайков на Youtube.

Не остались в стороне от "женского внимания" и уфимские полицейские. В преддверии 8 Марта отдел ГИБДД по городу Уфе выложил в своих соцсетях ролик под названием "День без женщин". На видео было показано идеальное движение на перекрестке, где машины, велосипедисты и прохожие двигаются на приличной скорости, не мешая друг другу и не создавая аварийных ситуаций.

Также под роликом был подписан авторский комментарий: "В преддверии самого замечательного весеннего праздника – это мечта каждого настоящего мужчины, и пусть это останется только мечтой". Реакция женщин последовала незамедлительно: непонимание, обида, гнев. Многие ссылались на то, что женщины водят гораздо аккуратнее мужчин, и количество ДТП на дорогах вовсе не зависит от пола.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Женщины сами виноваты?

Еще одним серьезным аспектом дискриминации, который активно обсуждается в обществе, является насилие над женщинами. Несмотря на все унижения, которые приходится терпеть жертвам, многих из них обвиняют в том, что они сами провоцируют нападение вызывающими нарядами и ярким мейкапом. Некоторые обвинители полагают, что даже красная помада на губах женщины уже является призывом к насилию.

В свою очередь, руководитель движения "Женщины за жизнь" Наталья Москвитина считает, что "нечистый видит во всем нечистое". "Если ты просто накрасишься красной помадой, это может быть немного приглушенный цвет, и наденешь, например, деловой костюм, то это вполне светский этикет. Женщины-политики в возрасте предпочитают темно-красную помаду, потому что это соответствует их деловому и политическому этикету. Это придает им строгость, это совершенно не распущенность", – говорит эксперт.

При этом Москвитина считает, что "сочетание многих элементов, ярко-красной помады, обнажения – это уже продажа женского тела". "Причем продает не она, а бренды, которые за счет нее увеличивают продажи всего, начиная от кофе, заканчивая шинами для машин. Конечно, на это надо обращать внимание общественности и протестовать", – добавляет она.

Также эксперт отмечает, что в сексистских рекламах, дискредитирующих женщин, сильный пол самоутверждается за счет слабого.

Это психологическая агрессия, когда тебе дают понять, что ты в чем-то несостоятельна. Особенно ужасно, когда такая агрессия происходит с рекламных билбордов. Женщинам в виде жизненного контекста преподносится информация, что она в чем-то несостоятельна.



В целом Москвитина не считает, что сейчас как-то активно дискриминируют женщин. "Я бы, скорее, сказала, что уважения к женщинам нет. Мужчина в первую очередь должен видеть в женщине человека, а потом уже ее естественно-природные функции. Любой человек должен общаться с подобным себе человеком с уважением", – подытожила эксперт.