В Google обнаружили обратный сексизм

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Компания Google провела внутреннее расследование и выяснила, что ее сотрудники-женщины получают зарплату выше, чем мужчины, выполняющие те же функции, сообщает "Интерфакс".

Компания собирается скорректировать вознаграждение почти 11 тысячам своих сотрудников, заплатив им в общей сложности 9,7 миллиона долларов. При этом не уточняется, сколько среди них женщин, и сколько мужчин.

По итогам 2017 года Google скорректировала заработные платы всего 228 сотрудникам. В общей сложности компания выплатила 270 тысяч долларов.

В прошлом году на дискриминацию жаловались сотрудницы Google. В своем коллективном иске они сообщили, что компания нанимает женщин на более низкие должности и назначает им меньшую зарплату, чем мужчинам, несмотря на то, что у них один уровень подготовки и опыт работы.

Google отрицала все обвинения, указав, что зарплаты сотрудникам назначают при помощи алгоритма, который учитывает выполняемую работу, производительность и местоположение сотрудника.