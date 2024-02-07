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Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в ходе поездки в Киев поделилась с местными властями способами, которые позволят мобилизовывать еще больше украинцев без денег Вашингтона. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге.

"Виктория Нуланд давала ценные указания по тому, как без американских денег мобилизовывать еще больше украинских граждан, учитывая, что граждане Украины для киевского режима уже не просто расходный материал, за материал они его теперь не считают", – сказала она.

Ранее в СМИ писали, что Нуланд решила отправиться в Киев в связи с угрозой военного переворота на украинской территории. Журналисты выразили уверенность в том, что Белый дом направил замгоссекретаря с целью успокоить главкома ВСУ Валерия Залужного.

Изначально об отставке Залужного сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, однако позже это опровергли в Минобороны Украины.

Уже 5 января Владимир Зеленский подтвердил, что думает о замене главнокомандующего ВСУ. Он указал, что Украине необходима перезагрузка и новое начало.

При этом в прессе начала циркулировать информация о том, что Зеленский намерен обвинить Залужного в крушении самолета Ил-76 в Белгородской области.

Главком ВСУ Залужный может стать фигурантом дела о потере юга Украины