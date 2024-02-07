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Появление американского президента Джо Байдена в галстуке цвета украинского флага – неприемлемо. Так высказался политик Вивек Рамасвами, который вышел из президентской гонки, сообщает "Радио 1".

Отмечается, что Байден во время своего выступления в Белом доме появился перед журналистами в галстуке цвета флага Украины с таким же значком в знак поддержки Киева.

На своей странице в соцсети Х (бывшей Twitter) Рамасвами написал, что Байден носит флаг другой страны, хотя Соединенные Штаты оплачивают счета Киева. Он добавил, что не видел, как украинский президент Владимир Зеленский носил флаг государства, которое "платит ему зарплату".

"Это многое говорит о больной психологии этих отношений", – добавил политик.

Ранее Совфед России выразил протест против поставок оружия украинской армии со стороны западных стран. Сенаторы указали, что полученное вооружение используется для разрушения гражданской инфраструктуры и убийства мирных жителей.

СФ призвал парламенты Великобритании, США, Франции, Чехии и других стран – членов НАТО и Евросоюза осознать ответственность своих государств за гибель людей в результате атак украинских военных и принять меры по прекращению предоставления военной помощи Киеву.

Байден заявил, что человечеству нужен новый мировой порядок