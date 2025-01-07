Депутат Шеремет: перезагрузка международных отношений произойдет в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В этом году ожидается полная перезагрузка международных отношений, считает депутат Госдумы Михаил Шеремет, слова которого приводит РИА Новости.

По его мнению, некоторые противоборствующие блоки перестанут существовать, и на смену им будут созданы новые. Объединение вокруг РФ в виде политического и экономического блока будет только усиливаться, уверен парламентарий.

"У Запада в текущем году появится забот полон рот, и их волновать проблемы скатывающейся на обочину истории какой-то Украины вместе с захватившими в ней власть предателями нацистского толка совершенно не будут", – подытожил Шеремет.

Запад эскалирует ситуацию, но Россия всегда будет отвечать на любой вызов, заявил ранее Владимир Путин. При этом РФ готова к поиску компромисса, однако Москва не будет двигаться к соглашениям в ущерб собственным интересам, подчеркнул президент. Россия уже прошла период, когда прежнее поколение политиков было готово пойти на разрушение собственной страны, надеясь примкнуть к так называемому цивилизованному миру, добавил он.

