Пресс-секретарь Лукашенко: президент Белоруссии не приносил Зеленскому извинений

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко не приносил никаких извинений Владимиру Зеленскому. Об этом заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, передает РБК.

Ранее, в ходе интервью с американским журналистом Лексом Фридманом, Зеленский заявил, что в начале СВО Лукашенко якобы извинился перед ним за то, что с территории Белоруссии проводились атаки по украинским объектам.

"Никаких извинений президент Беларуси Зеленскому не приносил по той простой причине, что извиняться нам не за что", – прокомментировала Эйсмонт.

Она также добавила, что в начале конфликта лидеры двух стран поговорили благодаря эмоциональной реакции сына белорусского лидера Николая. Лукашенко провел телефонные переговоры с Зеленским и призвал того прекратить противостояние, отметив, что именно ему придется отвечать за потерянные в военных действиях жизни людей.

"Именно поэтому наш президент призывал сесть за стол переговоров, что и было сделано: три раунда переговоров в Беларуси и затем Стамбул", – заключила пресс-секретарь Лукашенко.

В ходе беседы с американским журналистом Зеленский также заявлял, что не уважает ни Владимира Путина, ни российский народ в целом. Он также уточнил, что "искренне презирает" народ РФ, обвинив россиян в начале СВО.

Кроме того, Зеленский несколько раз матерно выругался, говоря о санкционной политике США накануне начала российской спецоперации, а также о лидерах стран-подписантов Будапештского меморандума.

