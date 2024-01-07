В Венгрии заявили о невозможности архитектуры безопасности Европы без России

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Будущая архитектура безопасности в Европе не представляется возможной без участия российской стороны. Об этом заявил министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока в интервью изданию Ilta-Sanomat.

По его словам, архитектура безопасности может быть создана только при условии участия в ней РФ, а не путем ее исключения.

Министр также выразил надежду, что Евросоюз сможет сыграть решающую роль в данных дискуссиях по безопасности. Россия, в свою очередь, примет в них участие, когда придет время, добавил Бока.

Ранее с похожим заявлением выступила глава МИД Франции Катрин Колонна. Она сообщила, что архитектура безопасности, которая должна быть создана в Европе, должна учитывать интересы всех государств, в том числе России.

Колонна отметила, что значительная часть РФ находится в Европе, в связи с чем необходимо совместно с Москвой находить способ восстановить прочную архитектуру безопасности. Тем не менее интересы Украины также не должны пострадать, добавила дипломат.

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