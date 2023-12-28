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США являются главным бенефициаром конфликта на Украине, в то время как их партнеры в Европе очень сильно проигрывают. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью РИА Новости.

"Насколько я понимаю, Соединенные Штаты – это главный бенефициар нынешней ситуации вокруг Украины. Вашингтон на этом зарабатывает деньги. А вот Европа проигрывает очень сильно. Та же Германия. То есть им это идет во вред, но европейцы следуют указаниям из Вашингтона", – сказал он.

Ульянов также напомнил, что недавно ЕС принял 12-й пакет санкций против России. При этом, по последним оценкам, ВВП РФ в условиях санкционного давления вырастет на 3,5%, что выше, чем у абсолютного большинства стран Евросоюза. По его мнению, это демонстрирует неэффективность рестрикций западных стран.

Кроме того, российский дипломат отметил, что в 2022 году почти удалось договориться с Украиной о мирном соглашении и прекращении боевых действий, но против этого выступили Британия и США, и лишь после этого к ним присоединился ЕС.

По словам Ульянова, указанные примеры свидетельствуют о том, что во многих ключевых моментах политика Евросоюза действительно определяется англосаксонской повесткой дня.

Ранее Владимир Путин сказал, что мир на Украине наступит тогда, когда Россия достигнет всех целей СВО – денацификации, демилитаризации Украины и ее нейтрального статуса. Он напомнил, что Киев отрицал, что в стране происходит фашизация. Однако в государстве возвели в ранг национального героя нациста Степана Бандеру, указал российский лидер.

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