Фото: ТАСС/АР/Stephane Mahe

Европа не может построить архитектуру безопасности, пока в ней идут конфликты. Этим мнением президент Франции Эммануэль Макрон поделился в интервью газете Les Echos.

"Я отмечаю, что председатель КНР Си Цзиньпин говорил о европейской архитектуре безопасности. Но европейской архитектуры безопасности не может быть до тех пор, пока в Европе существуют страны, подвергающиеся вторжению, или замороженные конфликты", – заявил Макрон.

По словам французского лидера, диалог с Китаем нужен для консолидации общих позиций, одна из которых является соблюдением принципов Устава Организации Объединенных Наций (ООН). Второй позицией является напоминание моментов по ядерному вопросы. Власти КНР должны будут разобрать с последствиями того, что Владимир Путин разместил ядерное оружие на территории Белоруссии.

Макрон также отметил, необходимо помнить о гуманитарном праве и защите детей. Кроме того, власти государств должны достигать уровень прочного мира путем переговоров.

Президент Фракции сказал, что украинское направление не является приоритетным для дипломатии Китая. Однако он считает, что "Китай проявляет определенную самоуспокоенность в отношении России".

Ранее в СМИ сообщили, что контакты на высшем уровне между Китаем и Францией показывают нарастающее напряжение между США и Европой в вопросе отношения к Пекину.

Визит лидера Франции в Китай демонстрирует то, что Париж нацелен поддерживать и укреплять экономические связи с Пекином, несмотря на то, что в США утверждают о том, что КНР рассматривает возможность отправки оружия России.



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