Фото: 123RF/zyskos

Украинские военные начали разминировать собственные минные поля на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в эфире телеканала "Соловьев Live".

По словам Рогова, это может свидетельствовать о подготовке украинских подразделений к контрнаступлению.

Украинское руководство может в скором времени снизить возраст мобилизации, считает военный журналист Геннадий Алехин. По его словам, ВСУ уже используют несовершеннолетних.

Российские военные освободили 88 населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Курской и Харьковской областях за осень этого года.