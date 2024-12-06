Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:55

Политика

Рогов заявил о разминировании ВСУ своих мин на ореховском направлении

Фото: 123RF/zyskos

Украинские военные начали разминировать собственные минные поля на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в эфире телеканала "Соловьев Live".

По словам Рогова, это может свидетельствовать о подготовке украинских подразделений к контрнаступлению.

Украинское руководство может в скором времени снизить возраст мобилизации, считает военный журналист Геннадий Алехин. По его словам, ВСУ уже используют несовершеннолетних.

Российские военные освободили 88 населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Курской и Харьковской областях за осень этого года.

ВС РФ уничтожили взводный опорный пункт ВСУ

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика