Украинский депутат заявила, что отказ Зеленского выступать в США связан с рядом причин

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Отказ украинского лидера Владимира Зеленского выступить на брифинге сенаторов США связан с "рядом причин". Об этом заявила депутат Верховной рады Украины Александра Устинова, пишет РИА Новости.

О каких именно причинах идет речь, парламентарий не уточнила. Она также выразила уверенность, что в сенате не состоится голосование по пакету помощи Украине и Израилю, поскольку демократы решили исключить из законопроекта вопрос по укреплению южной границы США и борьбе с миграцией. Данный вопрос является принципиальным для Республиканской партии, отметила Устинова.

Ранее лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер сообщил, что Зеленский в последний момент отменил запланированное выступление по видеосвязи перед американскими сенаторами.

Ожидалось, что президент Украины выступит перед американскими законодателями в рамках закрытого брифинга в преддверии голосования по поводу выделения новых средств для Киева.

Позже стало известно, что республиканцы в сенате США покинули брифинг по запросу американской администрации о помощи Украине и Израилю, поскольку не получили от демократов ответа на свои предложения.