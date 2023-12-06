Французский политик заявил, что союзники Зеленского бросают его один за другим

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Страны Североатлантического альянса все чаще отказываются помогать Киеву, поскольку украинский президент Владимир Зеленский потерял для них актуальность. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.

Он указал на то, что страны НАТО бросают Зеленского одна за другой. На этом фоне в Киеве также растет недовольство действующим президентом.

Так, Филиппо вспомнил интервью мэра Киева Виталия Кличко немецкому изданию Spiegel, в котором тот обвинил Зеленского в авторитаризме.

Французский политик в очередной раз призвал западные страны прекратить финансирование Украины и отправку вооружения ВСУ.

Ранее сообщалось, что Венгрия отказалась поддерживать проект по выделению Украине помощи в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, так как Будапешт не получил гарантий от киевских властей для собственных компаний.

До этого новое правительство Словакии отказалось одобрить предложение предыдущего кабмина, который призвал отправить новый пакет военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро.

Киев призвал западных партнеров открыть военные заводы на территории Украины