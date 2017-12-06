В МИД РФ заявили о попытках вербовки российских журналистов в США

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Представители российских СМИ в последнее время стали подвергаться жесткому давлению со стороны спецслужб США, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В последнее время представители российских СМИ, в том числе в США, стали подвергаться жесткому давлению со стороны спецслужб, а именно попыткам вербовки", – цитирует "Газета.ру" Захарову. По ее словам, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров обсудит эту тему на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Вене.

Ранее Госдума запретила американским СМИ, признанным иностранными агентами, посещать нижнюю палату парламента. Это стало ответом на лишение журналистов RT аккредитации при Конгрессе США. Причина решения – регистрация RT America в качестве иностранного агента по требованию США. Захарова предупредила об ответных мерах на этот шаг со стороны Штатов. При этом она добавила, что МИД России не лишит аккредитации представителей СМИ США.