Госдума запретила посещать нижнюю палату американским СМИ-иноагентам

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Депутаты Госдумы запретили американским СМИ, признанным иностранными агентами, посещать нижнюю палату парламента. Соответствующий проект постановления приняли в ходе пленарного заседания.

Согласно документу, законодательным органам государственной власти субъектов РФ также предлагается принять аналогичные решения в рамках своих полномочий.

Поясняется, что Госдума считает неприемлемыми любые посягательства на основополагающие права и свободы человека – свободу слова и право на получение и распространение информации.

Такие меры приняты в ответ на решение о лишении ряда российских журналистов аккредитации при Конгрессе США.

В конце ноября исполнительный комитет корреспондентов радио и телевидения при Конгрессе США предписал журналистам RT вернуть аккредитационные карточки.

Причиной такого решения послужила регистрация телеканала RT America в качестве иностранного агента в Соединенных Штатах.