Bloomberg: Турция не откажется от российских С-400

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Турецкие власти не планируют полностью отказываться от российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, несмотря на требование США. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на агентство Bloomberg.

"Турция дала понять, что готова пойти на компромисс в отношении российских ракет С-400, но не отказалась полностью, как того требует Вашингтон", – указано в статье.

По словам источников, Турция может согласиться на разработку совместного военного механизма для контроля за использованием указанных ЗРК.

Поставки С-400 в Турцию начались в июле 2019 года. Тогда они вызвали кризис в отношениях Анкары и Вашингтона.

США потребовали отказаться от сделки и приобрести американские комплексы Patriot. Кроме того, в конце 2020-го они включили санкции против Турции в проект оборонного бюджета страны. Ограничения были направлены в том числе против турецких чиновников, которые принимали участие в покупке С-400.