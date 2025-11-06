Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября, 15:37

Политика
Главная / Новости /

Bloomberg: Турция не откажется от российских С-400

Турция не откажется от российских С-400 – СМИ

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Турецкие власти не планируют полностью отказываться от российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, несмотря на требование США. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на агентство Bloomberg.

"Турция дала понять, что готова пойти на компромисс в отношении российских ракет С-400, но не отказалась полностью, как того требует Вашингтон", – указано в статье.

По словам источников, Турция может согласиться на разработку совместного военного механизма для контроля за использованием указанных ЗРК.

Поставки С-400 в Турцию начались в июле 2019 года. Тогда они вызвали кризис в отношениях Анкары и Вашингтона.

США потребовали отказаться от сделки и приобрести американские комплексы Patriot. Кроме того, в конце 2020-го они включили санкции против Турции в проект оборонного бюджета страны. Ограничения были направлены в том числе против турецких чиновников, которые принимали участие в покупке С-400.

Россия передала зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" Белоруссии

Читайте также


политика

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика