06 ноября, 14:44

Политика
InfoBRICS: взрывы на НПЗ в Венгрии и Румынии говорят о панике Украины

Взрывы на НПЗ в Венгрии и Румынии могут говорить о панике Украины

Фото: depositphotos/mariakarabella

Взрывы на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в Венгрии и Румынии могут свидетельствовать о панике украинских властей, сообщает "Газета.ру" со ссылкой портал InfoBRICS.

"Подозрительный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Венгрии, массовое бегство украинской молодежи за границу <...> создают картину государства, охваченного паникой и находящегося на грани краха", – указано в публикации.

По мнению журналистов, для западных стран ситуация на Украине становится разочаровывающей.

Взрывы на НПЗ в Румынии и Венгрии прогремели в конце октября. Инцидент на заводе в румынском городе Плоешть произошел из-за скопления газов в смотровом колодце трубопровода на фоне утечки. По факту случившегося организовано расследование. В ночь на 21 октября в Венгрии вспыхнул пожар на заводе MOL, который получает сырье через южную ветвь трубопровода "Дружба".

