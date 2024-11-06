AP: Трамп лидирует в штате Аляска после подсчета 15% голосов на выборах в США

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Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп лидирует в штате Аляска после подсчета 15% голосов, сообщает агентство Associated Press.

Так, по состоянию на 01:10 по вашингтонскому времени, Трамп набирает 55,7% голосов, а Харрис – 39,6%. Это был последний штат, предварительные результаты по которому еще не были опубликованы. Участки для голосования официально закрыты.

Также Трамп лидирует в колеблющемся штате Невада, где было обработано 75% бюллетеней. По данным агентства, за него отдали свои голоса примерно 50,9% проголосовавших, а за Харрис – около 47,6%.

Между тем у сторонников Харрис похоронное настроение на фоне публикаций СМИ о результатах президентских выборов в США, сообщает телеканал NBC News. Неназванный конгрессмен-демократ на вопрос журналистов о результатах голосования отправил текстовое сообщение с одним нецензурным словом.

По данным газеты Washington Post, у университета Говарда в Вашингтоне, который должна была посетить Харрис, собравшиеся сбиваются в небольшие группки, держат друг друга за руки и молятся.

Между тем американские СМИ прогнозируют победу республиканца на президентских выборах с вероятностью в 88%.

Трамп уже достиг отметки в 277 голосов выборщиков из необходимого для победы значения в 270. Согласно прогнозам журналистов, это обеспечивает ему победу на выборах. При этом Харрис набирает только 226 голосов коллегии выборщиков.

Процедура выборов в США проходит в два этапа: на первом голосуют обычные жители, а на втором – так называемые выборщики от каждого штата и округа Колумбия. Всего их 538, но количество представителей от региона разнится в зависимости от величины его населения. Кто заручится поддержкой выборщиков, тот и победил.

Кроме президента, американцы также выбирали вице-президента, 33 сенатора и 435 членов палаты представителей.