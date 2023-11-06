США ошибаются, когда ведут диалог с Путиным с позиции силы – СМИ

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США ошибаются, когда ведут диалог с Владимиром Путиным с позиции силы, пишет издание Foreign Affiars.

По мнению авторов материала, если влиятельные игроки в Вашингтоне продолжат неправильно понимать российского лидера и полагать, что демонстрация силы – единственный способ сдержать его, они рискуют спровоцировать прямой конфликт с Москвой.

В статье также говорится, что Белый дом провоцировал Москву, а не сдерживал ее, поскольку усилия США по улучшению безопасности своих партнеров на границах с Россией рассматриваются ей как потенциальная угроза.

Тем не менее Штаты и их европейские союзники все равно увеличивают свою поддержку оборонного, разведывательного, кибернетического потенциала и безопасности Украины, говорится в публикации.

Ранее заместитель постпреда России в Женеве Андрей Белоусов заявил, что пока западные страны не откажутся от политики сдерживания РФ, диалог не возобновиться. Он отметил, что в последние годы региональная безопасность в различных частях света начала подвергаться серьезным испытаниям. Так, в мире начинает усиливаться напряженность, нарастает воинственная риторика, разгораются существующие и застарелые региональные конфликты.

Дипломат подчеркнул, что до тех пор, пока НАТО не откажется от своей ориентированной на Восток экспансионистской повестки, а также от политики сдерживания России, попытки возобновить диалог будут заведомо обречены на провал.

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