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Посол России в Вене Дмитрий Любинский выразил недоумение его вызовом в МИД Австрии на фоне инцидента в Херсонской области. На своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) он подчеркнул, что ВС РФ не наносят удары по гражданским объектам Украины.

"6 октября был приглашен на беседу к генсекретарю МИД Австрии Николаусу Маршику. <...> Со своей стороны выразил недоумение уже самим фактом срочного вызова роспосла в МИД на основе лишь голословных обвинений президента Украины", – написал дипломат.

Он также обратил внимание на очередное "случайное совпадение", когда удары про гражданским объектам Украины происходят во время встреч президента страны Владимира Зеленского с западными спонсорами. Так, накануне тот находился в испанской Гранаде.

Глава российской дипмиссии добавил, что в ходе визита в МИД Австрии он указал на тот факт, что российские войска не наносят удары по гражданской инфраструктуре, тогда как подобным занимаются ВСУ в том же Донбассе.

"Практически ежедневные обстрелы ВСУ <...> на Донбассе <...> почему-то остаются без какой-либо реакции со стороны Вены. Как и, к примеру, недавние рукоплескания Зеленского с премьером [Джастином] Трюдо в парламенте Канады 98-летнему укронацисту", – заметил Любинский.

Ранее в СМИ распространились сообщения о якобы нанесенном ракетном ударе по населенному пункту Гроза в Харьковской области. В материалах говорилось о гибели мирных жителей.

В пятницу, 6 октября, МИД Австрии вызвал по этому поводу посла России. Дело в том, что Киев обвиняет в случившемся Москву.

Комментируя инцидент в Харьковской области, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз напомнил, что российские войска не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры Украины.