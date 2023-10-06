Посла РФ в Вене вызвали в МИД Австрии

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МИД Австрии вызвал посла России в связи со случившимся в Харьковской области. Об этом сообщается на странице австрийского внешнеполитического ведомства в соцсети X (ранее Twitter).

"Посол России в Вене только что был вызван [в министерство иностранных дел]", – говорится в сообщении.

Отмечается, что поводом для общения с главой российской дипмиссии стал обстрел населенного пункта в Харьковской области, вину за который Киев возлагает на Москву.

Ранее в СМИ распространились сообщения о якобы нанесенном ракетном ударе по населенному пункту Гроза в Харьковской области. В материалах говорилось о гибели мирных жителей.

Комментируя случившееся, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз напомнил, что российские войска не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры Украины.



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