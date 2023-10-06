Белый дом готовит встречу Байдена и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в ноябре – СМИ

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Администрация президента США Джо Байдена планирует встречу американского лидера и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Калифорнии в ноябре. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Washington Post.

"Белый дом приступил к подготовке планов ноябрьской встречи в Сан-Франциско между президентом Байденом и китайским лидером Си Цзиньпином", – указано в публикации.

По данным источников издания, в Вашингтоне высоко оценивают шансы на визит китайского лидера и его встречу с Байденом. Администрация американского президента рассматривает ее как возможность стабилизации отношений с Пекином.

В случае, если встреча состоится, она станет первым очным контактом Байдена и Си со времен переговоров на полях саммита "Большой двадцатки" на Бали в ноябре 2022 года.

Ранее в Белом доме сообщили, что видят признаки того, что Китай нацелен восстановить двухстороннее взаимодействие по военной линии. Об этом высокопоставленная американская чиновница заявила по итогам встречи американской и китайской сторон на Мальте.



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