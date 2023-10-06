США могут выделить средства на поддержку Киева по программе грантов Госдепа – СМИ

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Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность оказывать дальнейшую помощь Украине с помощью программы грантов Госдепартамента. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Politico.

Согласно данным источников, администрация американского президента изучает возможности продолжения военной поддержки Украины на фоне неопределенности относительно выделения на эти цели средств конгрессом США.

Одной из подобных возможностей в администрации Байдена рассматривают передачу финансирования по программе Госдепартамента, с помощью которой США выделяют союзникам гранты и займы для покупки американских вооружений. Ранее президент США также заявлял, что сумеет найти деньги на поддержку Украины, даже если от нее откажется конгресс.

1 октября президент США Джо Байден подписал принятый конгрессом и сенатом Штатов закон о продлении финансирования американского правительства. В нем не были предусмотрены расходы на помощь Украине.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что сейчас на военную помощь Киеву осталось около 7 миллиардов долларов. По его словам, благодаря перерасчету отведенных на помощь Украине средств, Пентагон может потратить чуть больше 5,4 миллиарда долларов на новые вооружения и около 1,6 миллиарда долларов на цели восстановления израсходованного.



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