Власти Херсонской области сообщили о стягивании к региону большого количества техники НАТО

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Значительное количество техники из стран НАТО используется украинскими военными на херсонском направлении, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Да, их очень много, очень большое количество натовской техники, и турецкие какие-то машины, какие-то танки у них. Они лезут, они превосходят по количеству людей. Но наши парни, солдаты, стоят насмерть", – сообщил он ТАСС.

Стремоусов также рассказал о ежедневных потерях ВСУ.

"У них каждый день по 300 человек убивают. Каждый день. Они же лезут, эти танки, около 42 танков заехало. У них постоянные потери", – уточнил он.

Ранее Стремоусов заявил, что продвижение украинских войск на херсонском направлении удалось остановить. Он признал, что с севера есть некоторое продвижение со стороны ВСУ, и в то же время напомнил, что России приходится сражаться не просто с Украиной, а фактически со всем блоком НАТО.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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