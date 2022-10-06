Правящая партия Казахстана предложила выдвинуть кандидатом в президенты Токаева

Фото: kremlin.ru

Правящая партия Казахстана "Аманат" предложила выдвинуть кандидатом в президенты на выборах действующего главу страны Касым-Жомарта Токаева.

С соответствующей инициативой выступил председатель партии Ерлан Кошанов, передает РИА Новости.

Ранее парламент Казахстана принял в первом чтении поправки в Конституцию о введении однократного семилетнего президентского срока и переименовании столицы республики в Астану. Кошанов заявил, что вопрос о введении семилетнего президентского срока является прогрессивной и необходимой нормой.



Президент Казахстана вернул столице старое название Астана

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