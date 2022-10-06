07:28Политика
Правящая партия Казахстана предложила выдвинуть кандидатом в президенты Токаева
Фото: kremlin.ru
Правящая партия Казахстана "Аманат" предложила выдвинуть кандидатом в президенты на выборах действующего главу страны Касым-Жомарта Токаева.
С соответствующей инициативой выступил председатель партии Ерлан Кошанов, передает РИА Новости.
Ранее парламент Казахстана принял в первом чтении поправки в Конституцию о введении однократного семилетнего президентского срока и переименовании столицы республики в Астану. Кошанов заявил, что вопрос о введении семилетнего президентского срока является прогрессивной и необходимой нормой.
Президент Казахстана вернул столице старое название Астана
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