Небензя назвал позором блокировку выступления экс-главы ОЗХО в СБ ООН

05:10
Фото: TASS/ZUMA
Постпред России в Совете безопасности ООН Василий Небензя назвал позором блокировку выступления в Совбезе первого главы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Жозе Бустани.
Небензя подчеркнул, что это еще одно печальное свидетельство того, что западные делегации боятся услышать неудобную для себя правду.
"Вы хотите заглушить объективные факты, которые могут разрушить нарисованную вами картину злодеяний сирийского режима и непогрешимости ОЗХО", – цитирует постпреда РИА Новости.
Бустани собирался зачитать свой доклад на заседании, посвященном ликвидации химического оружия в Сирии. При этом Великобритания, Бельгия, Эстония, Франция, Германия и США выступили против его выступления.
Западные страны сослались на то, что Бустани ушел из организации до того, как она стала заниматься сирийским химическим досье.
Совет Безопасности ООН ранее принял резолюцию о продлении на год трансграничного механизма помощи Сирии. Проект подразумевает осуществление помощи через один пропускной пункт на границе с Турцией – Баб-эль-Хава.
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