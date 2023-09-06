В ЮАР опубликовали доклад по делу о якобы перевозке оружия на российском судне

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Власти ЮАР представили официальный доклад независимой комиссии по делу о российском судне Lady R, на котором якобы перевозилось оружие для России. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным комиссии, судно Lady R в декабре прошлого года зашло на базу ВМФ ЮАР в Саймонстауне, где выгрузило оборудование для вооруженных сил страны и после не брало на борт никаких боеприпасов или вооружений.

"Комиссия установила, что грузы, доставленные Lady R в ЮАР, предназначались для ВС Южно-Африканской Республики и были ими запрошены. Доставленное оборудование было заказано компанией Armscor в 2018 году", – указано в докладе.

Отмечается, что комиссия не нашла никаких доказательств того, что на судно в порту было что-либо погружено. Задержка в доставке объясняется, в том числе, пандемией коронавируса.

Кроме того, в докладе указано, что ЮАР не имеет отношения к тому, какое судно доставило заказанные грузы.

"Хотя Lady R находилось под санкциями США, эти санкции не были одобрены ООН, поэтому не были обязательными для ЮАР", – резюмирует комиссия.

Ранее министр обороны ЮАР Танди Модисе заявила, что США оказывают давление на страны Африки, поддерживающие отношения с РФ. По ее словам, после того, как власти ЮАР отказались сообщать США, что именно перевозило судно Lady R, отношения между странами дополнительно обострились.