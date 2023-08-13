Министр обороны ЮАР примет участие в Московской конференции по безопасности

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Министр обороны и по делам ветеранов ЮАР Танди Модисе присоединится к Московской конференции по международной безопасности в онлайн-формате. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военного атташе ЮАР в РФ Вуисиле Сибака.

"ЮАР примет участие в Московской конференции по международной безопасности. Министр обороны не присутствует физически в Москве, но примет участие в видеоформате", – поделился он.

Ранее стало известно, что власти ЮАР не смогут утвердить закон о неприкосновенности иностранных лидеров до саммита БРИКС в конце августа. Советник президента страны Джозеф Пу уточнил, что работа над этой инициативой сейчас не ведется.

До этого Владимир Путин и лидеры семи стран Африки высказались за снятие препятствий для экспорта зерна и удобрений из РФ с целью возобновить зерновую сделку.

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