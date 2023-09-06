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Российское наступление завершит конфликт на Украине на условиях Москвы. Такое заявление сделал французский генерал Доминик Делавард в эфире программы "Соловьев LIVE".

"Что ожидается, это контрнаступления со стороны России. Я думаю, в какой-то момент мы его увидим, и это положит конец этой войне на условиях России", – сказал он.

Делавард подчеркнул, что никакой надежды для Украины в конфликте нет. Он отметил, что борьба происходит не только на поле боя, но и в политике и экономике.

По мнению французского генерала, данный конфликт втянул в геополитическую борьбу весь мир.

Ранее консультант Госдепа США Уэсли Саттервайт и аналитик центра изучения демократии Люнебургского университета Лейфана в Германии Алекс Бурилков заявили, что Вашингтону необходимо начать мирное урегулирование украинского конфликта, пока Россия не одержала значимую победу на поле боя. По их мнению, интересам США отвечал бы "корейский сценарий" завершения конфликта, при котором границы стран были бы закреплены по линии фронта, а Украина получила бы гарантии безопасности со стороны Запада.



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