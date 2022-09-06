Трасс приняла приглашение Зеленского посетить Украину

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Новый премьер Британии Лиз Трасс в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским приняла его приглашение скоро посетить Украину. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства Британии.

В материале также отмечается, что Трасс заявила, что крайне важно, чтобы Украина добилась успеха, а Россия – потерпела поражение.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II приняла отставку бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Отмечалось, что с последней речью в качестве главы правительства Джонсон выступил утром 6 сентября.

Позже стало известно, что на должность нового премьера Британии вступила Трасс. Об этом свидетельствовала фотография Трасс с королевой Елизаветой II. На встрече с Трасс королева дала поручение обновить кабинет министров правительства Британии.