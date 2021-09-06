В Совфеде заявили о зависимости Запада от собственной пропаганды

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Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что западные страны стали жертвой своей собственной пропаганды, о чем свидетельствует поражение США в Афганистане, а до этого в Ираке, сообщает "Газета.ру".
По его словам, подход российского МИД вполне адекватен при крайне турбулентной международной ситуации.
"Мы готовы сотрудничать на основах равноправия и взаимного учета интересов. В этом, наверное, главная функция суверенного равенства государств. У России сейчас, как и в прошлом, нет и не было оснований подчиняться чьему бы то ни было диктату. В этом коренное отличие российской дипломатии от западной – зацикленной на диктате, давлении и присвоении себе права определять национальные интересы других", – сказал сенатор.
Он выразил сожаление, что теперь пришла очередь Запада выступать в роли жертв собственной пропаганды. По его мнению, любая приверженность идеологии ведет к искаженному восприятию мира. Как подчеркнул сенатор, в этом одна из главных причин фиаско США в Ираке, а теперь уже и в Афганистане.
Он считает, что доминирование Запада в мире постепенно снижается, поскольку ему все меньше удается противостоять новым вызовам и угрозам. Карасин также подчеркнул, что мир уже адаптируется к новым проблемам.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не планирует выступать в качестве посредника между запрещенным в России террористическим движением "Талибан" и другими политическими силами в Афганистане.
В середине августа талибы вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над всей территорией Афганистана. В этот же день президент республики Ашраф Гани сообщил, что принял решение сложить полномочия и покинуть страну, чтобы избежать кровопролития.
Шойгу заявил об угрозе из-за доставшегося талибам оружия
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