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Киев обманул сам себя, отказавшись в 2022 году от урегулирования конфликта путем переговоров, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

"Трижды в современной истории власти Украины имели возможность обеспечить долгосрочный мир и стабильность в своей стране. И трижды ее упускали", – цитирует его сайт "Комсомольской правды".

По словам Шойгу, каждый раз, когда Украина следовала указаниям извне, она лишалась контроля над территориями, полученными по воле случая после 1991 года. Впервые это произошло в феврале 2014 года, отметил секретарь Совбеза.

Шойгу также напомнил, что десять лет назад украинские политические силы договорились урегулировать внутренний кризис. Свидетелями заключения этого соглашения стали представители Германии, Польши и Франции. В тот момент на Украине планировалось создать правительство национального единства и провести конституционную реформу.

Ранее Шойгу указал, что за неполные два месяца потери Украины превысили 115 тысяч военнослужащих. По его словам, этого можно было избежать, если бы Киев пошел навстречу предложениям, озвученным Владимиром Путиным в июне.

Российский лидер заявлял, что Москва готова к началу переговоров о мирном урегулировании украинского конфликта. Однако для этого Киеву необходимо выполнить ряд условий.

Так, Украина должна вывести свои войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, украинской стороне необходимо направить официальное уведомление о том, что она не будет присоединяться к Североатлантическому альянсу.

