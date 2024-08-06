Зеленский назвал целью Украины подготовку базы для завершения конфликта

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал неизменной целью страны подготовку базы для окончания конфликта в 2024 году.

"Наша неизменная цель – подготовить реальную основу для справедливого прекращения войны уже в этом году", – цитирует "Газета.ру" публикацию политика в социальной сети X.

Украинский лидер также допустил организацию в стране референдума об условиях завершения конфликта с Россией. Зеленский подчеркнул, что решение по вопросу территориальной целостности не может быть принято только главой государства. По его мнению, свою позицию по этому поводу должен высказать и народ.

Кроме того, президент Украины подчеркивал, что и он, и весь мир хотят видеть Россию на следующей конференции по разрешению конфликта. Зеленский счел, что при отсутствии Москвы за столом переговоров не удастся достигнуть каких-либо жизнеспособных результатов.

